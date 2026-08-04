Wetter

Ab Donnerstag Temperaturen unter 30 Grad in Hessen

Noch zwei Tage schwitzen, dann gibt es zumindest leichte Abkühlung in Hessen. Wie sieht es mit Gewittern aus?

Neben Hitze drohen auch Gewitter in Hessen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Neben Hitze drohen auch Gewitter in Hessen.

Offenbach (dpa/lhe) - Es wird noch mal heiß: Am Dienstag und Mittwoch werden in Hessen mehr als 30 Grad erwartet. Zunächst steigen die Temperaturen am Dienstag auf 32 bis 38 Grad. Ab dem Abend könne es örtlich Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Gewitter weiter möglich

Am Mittwoch liegen die Höchstwerte dann zwischen 30 und 35 Grad. Einzelne kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen, heißt es. Ansonsten bleibe es meist trocken. Am Donnerstag gibt es dann etwas Abkühlung: Die Temperaturen steigen laut Vorhersage auf 25 bis 28 Grad in Nordhessen und 28 bis 30 Grad in der Südhälfte. Es bleibe überwiegend trocken und wolkig.

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