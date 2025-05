Ab Mitte der Woche Regen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können in den nächsten Tagen erst mit Sonne, ab Mittwoch aber auch immer wieder mit Regen rechnen. Am Montag bleibt es meist sonnig bei 20 bis 24 Grad, in höheren Lagen hat es rund 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages wird es leicht bewölkt, bleibt aber trocken. Auch in der Nacht gibt es noch keinen Regen, es kühlt jedoch ab auf 6 bis 11 Grad. Vereinzelt kann es nachts nebelig werden.