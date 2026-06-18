Verkehr

Abschnitt der A60 wird nach Lkw-Brand kurzzeitig gesperrt

Nach einem Lkw-Brand wird die A60 Richtung Mainz bei Rüsselsheim in der Nacht gesperrt. Ab wann der Verkehr wieder rollen soll, steht bereits fest.

Ab Freitagmorgen 4 Uhr soll der Verkehr wieder rollen. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Ab Freitagmorgen 4 Uhr soll der Verkehr wieder rollen. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa) - Nach einem Lkw-Brand wird die A60 in Fahrtrichtung Mainz im Bereich der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte in der Nacht auf Freitag gesperrt. Die Sperrung sei notwendig um die Fahrbahn instand zu setzen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Lkw hatte am Mittwochabend auf der Strecke gebrannt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei sei es auch zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Aktuell sei der rechte der beiden Fahrstreifen infolge des Brands gesperrt, hieß es von der Autobahn GmbH. Ab 21 Uhr werde die Richtungsfahrbahn dann komplett gesperrt. Ab 4 Uhr am Freitagmorgen soll die Autobahn wieder freigegeben werden. In der Zeit der Sperrung werde der Verkehr an der Ausfahrt Rüsselsheim-Mitte ausgeleitet und könne ab Rüsselsheim-Mitte in Richtung Mainz wieder auffahren.

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