Brennender Lastwagen

Lkw-Brand auf A3 bei Krunkel behindert Verkehr

Ein Lkw gerät auf der A3 bei Krunkel in Brand. Die Folge: Vollsperrung Richtung Frankfurt und langwierige Reinigungsarbeiten.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. (Symbolbild)

Montabaur (dpa) - Ein brennender Lastwagen hat auf der Autobahn 3 bei Krunkel im Landkreis Altenkirchen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Sattelzug war in Richtung Frankfurt unterwegs und am Vormittag gegen 10.45 Uhr wegen eines Motorschadens in Brand geraten, wie die Autobahnpolizei Montabaur mitteilte. 

Der 60-jährige Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, weil er Rauch eingeatmet hatte. Die A3 musste in Richtung Frankfurt für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden, weil die Fahrbahn nach Ende der rund einstündigen Löscharbeiten speziell gereinigt werden musste. Die Sperrungen von Spuren dauerten bis zum Abend an.

Etwas weiter südlich nahe Idstein in Hessen war am Morgen ebenfalls ein Lastwagen in Brand geraten. Der Fahrer blieb unverletzt, wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten und der dafür nötigen Spursperrungen kam es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Köln.

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