Mannheim (dpa) - Comedian Mario Barth ist ein großer Hobbybäcker. «Meine absolute Leidenschaft ist Brot backen», sagte der 54-Jährige in der Sendung «Einfach Franzi» mit Franziska van Almsick im baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen. «Ich schleppe ja meinen Sauerteig auch mit.

Das ist peinlich», verriet er. Überall, wo er eingeladen werde und wo irgendwo eine Küche sei, bringe er ihn mit.

Sein Sauerteig ist laut Barth etwa sechs Jahre alt. Die Pflege sei für ihn Routine: «Jeden zweiten Tag Mehl und Wasser, immer zehn Gramm Mehl, zehn Gramm Wasser unterrühren, draußen stehen lassen, vier Stunden, wieder in den Kühlschrank.» Begonnen habe er mit dem Brotbacken, als er sich nach einem Gesundheitscheck Check stärker mit Zutaten in Lebensmitteln beschäftigt habe.

Radio Regenbogen gehört zur Audiotainment Südwest – wie auch die Sender RPR1. (Rheinland-Pfalz), BigFM und RockFM.