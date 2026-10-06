Vier Fahrzeuge beteiligt

Acht Verletzte bei Unfall auf A6 - Vollsperrung aufgehoben

Nach dem Unfall auf der A6 bei Dielheim ist die Vollsperrung aufgehoben. Was die Polizei zum Hergang und zur aktuellen Verkehrslage sagt.

Die Vollsperrung auf Höhe Dielheim ist inzwischen wieder aufgehoben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Vollsperrung auf Höhe Dielheim ist inzwischen wieder aufgehoben. (Symbolbild)

Dielheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind acht Menschen leicht verletzt worden. Eine 56-jährige Autofahrerin sei aus bislang ungeklärter Ursache auf den Anhänger eines Sattelzugs aufgefahren, teilte die Polizei mit. Daraufhin geriet sie nach links und ein 20-Jähriger prallte dort in das Heck des Autos. Ein dahinter fahrender 70-Jähriger wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt.

Die 56-Jährige und eine weitere Person in ihrem Auto, der 20-Jährige und seine vier Mitfahrer sowie der 70-Jährige wurden leicht verletzt.

Die Autobahn in Richtung Heilbronn wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. Mittlerweile sei laut der Sprecherin nur noch der linke Fahrstreifen gesperrt. Die Fahrzeuge wurden bereits abgeschleppt. Nach der Reinigung der Fahrbahn soll in Kürze auch der letzte gesperrte Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

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