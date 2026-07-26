Acht Verletzte durch Pfefferspray in Einkaufszentrum
Ein 23-Jähriger greift bei einem Streit in einem Einkaufszentrum zum Pfefferspray. Mit weitreichenden Folgen für andere Kunden.
Reutlingen (dpa/lsw) - Durch Pfefferspray sind in einem Einkaufszentrum in Reutlingen acht Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen mussten wegen Atemwegsreizungen sogar in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die anderen Verletzten wurden am Samstag vor Ort versorgt. Das Einkaufszentrum wurde demnach zwischenzeitlich geräumt.
Zuvor hatte den Ermittlern zufolge ein 23-Jähriger im Streit mit einem anderen Mann das Pfefferspray gezückt und im Untergeschoss des Einkaufszentrums versprüht. Nach eigenen Angaben tat er das, um sich zu schützen, hieß es. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern ermittelt nun die Polizei.