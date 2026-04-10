Kriminalität

Mann versprüht Pfefferspray in Einkaufszentrum

Im Kreis Offenbach versprüht ein 53-jähriger Mann Pfefferspray in einem Einkaufszentrum - 19 Personen werden leicht verletzt. Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen kurz darauf fest.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter bereits kurz nach der Attacke festnehmen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter bereits kurz nach der Attacke festnehmen. (Symbolbild)

Dreieich (dpa/lhe) - Ein 53 Jahre alter Mann hat in einem Einkaufszentrum im Kreis Offenbach Pfefferspray in Richtung mehrerer Kunden versprüht. Der mutmaßliche Täter sei bereits kurz darauf festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach sind bei dem Angriff insgesamt 19 Personen leicht verletzt worden. Fünf Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. 

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich am Freitagvormittag zunächst ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und einem anderen Kunden entwickelt haben. Der 53-Jährige habe im weiteren Verlauf mit einem Pfefferspray ungezielt in die Menge der Kunden gesprüht. Auch im Kassenbereich eines nahegelegenen Geschäfts soll der Mann Pfefferspray versprüht haben.

Der mutmaßliche Täter sei zunächst zu Fuß aus dem Einkaufszentrum geflüchtet, aber bereits kurz darauf vorläufig festgenommen worden. Ihm sei auf der Dienststelle Blut abgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wurde er im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Das Einkaufszentrum sei im Anschluss an den Vorfall belüftet worden, eine Sperrung sei nicht notwendig gewesen.

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