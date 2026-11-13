Kontrollierte Sprengung

Acht Weltkriegsbomben werden in Heilbronn gesprengt

Acht Weltkriegsbomben wurden in einer alten Kiesgrube in Heilbronn entdeckt. Für die kontrollierten Sprengungen müssen Menschen ihre Häuser verlassen.

Die Bomben sollen an zwei Tagen entschärft werden. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Bomben sollen an zwei Tagen entschärft werden. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Acht Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg sollen bis Samstag in Heilbronn kontrolliert gesprengt werden. Dafür müssen etwa zehn bis 15 Menschen ihre Häuser verlassen, wie eine Sprecherin der Stadt erklärte. Betroffen sind vor allem Aussiedlerhöfe im Bereich der Sprengstelle. Auch eine Landstraße wird gesperrt.

Die Sprengkörper waren bei Kampfmittelräumarbeiten in einer alten Kiesgrube im Gewann Schollenhalde in Heilbronn-Böckingen entdeckt worden. Eine Untersuchung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst ergab laut Stadt, dass sie nicht an Ort und Stelle entschärft werden können. Deshalb sollen sie unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen in den Krämerschlag nordwestlich von Frankenbach gebracht werden. Das nahezu unbebaute Gebiet wurde als Sprengort ausgewählt.

Vier Bomben am Tag sollen gesprengt werden

An beiden Tagen sollen jeweils vier Bomben vernichtet werden, wie die Stadtsprecherin erklärte. Jeweils zwei Sprengkörper sollen am Vormittag und zwei am Nachmittag gleichzeitig gesprengt werden. Menschen in der Umgebung müssen mit lauten Detonationen, Rauchentwicklung und Erschütterungen rechnen. Vor jeder Sprengung soll im angrenzenden Bereich ein einminütiges Warnsignal der Sirenen ertönen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Betroffen ist laut Stadt auch das Audi-Werk in den Böllinger Höfen: Zwei Gebäude auf dem Werksgelände müssen geräumt werden. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, war zunächst unklar. Die Produktion laufe aber nach aktueller Planung regulär weiter, wie eine Audi-Sprecherin dem SWR sagte.

Auch Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Die L 533 wird von Freitag bis voraussichtlich Samstagabend zwischen der K 9558 und dem Kreisverkehr Frankenbach an der Speyrer und Würzburger Straße gesperrt. Autofahrer sollen die betroffenen Bereiche weiträumig umfahren und die örtliche Beschilderung beachten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Weltkriegsbomben in Wiesbaden gesprengt
Notfälle

Zwei Weltkriegsbomben in Wiesbaden gesprengt

Zwei US-Bomben werden am künftigen BKA-Standort gefunden. Die Stadt setzt auf eine schnelle Entschärfung - am späten Abend gibt es Entwarnung.

22.09.2026

Bombe in Rastatt muss nicht gesprengt werden
Rastatt

Bombe in Rastatt muss nicht gesprengt werden

In Rastatt wurde eine 500-Kilo-Bombe entdeckt. Eine großangelegte Evakuierung ist geplant. Nun steht fest: Sie kann entschärft werden.

25.10.2025

Darmstadt

Bomben und Granaten: Rund 105 Tonnen Munition entdeckt

29.11.2023

Rheingau-Taunus-Kreis

Vier Weltkriegsbomben bei Rüdesheim gefunden: Sperrungen

Schon seit fast acht Jahrzehnten ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Doch noch immer tauchen gefährliche Überreste jener Zeit auf. Auch jetzt wieder hoch über dem Rhein neben einem Touristen-Hotspot.

08.08.2023

Kriegsfolge

500-Kilo-Fliegerbombe in Hannover gesprengt

Um welche Art Bombe es sich handelt, war lange nicht klar. Am Sonntag stellte sich in Hannover heraus: Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist so groß, dass er gesprengt werden muss. 8000 Menschen mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen.

18.06.2023