Acht Weltkriegsbomben werden in Heilbronn gesprengt
Acht Weltkriegsbomben wurden in einer alten Kiesgrube in Heilbronn entdeckt. Für die kontrollierten Sprengungen müssen Menschen ihre Häuser verlassen.
Heilbronn (dpa/lsw) - Acht Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg sollen bis Samstag in Heilbronn kontrolliert gesprengt werden. Dafür müssen etwa zehn bis 15 Menschen ihre Häuser verlassen, wie eine Sprecherin der Stadt erklärte. Betroffen sind vor allem Aussiedlerhöfe im Bereich der Sprengstelle. Auch eine Landstraße wird gesperrt.
Die Sprengkörper waren bei Kampfmittelräumarbeiten in einer alten Kiesgrube im Gewann Schollenhalde in Heilbronn-Böckingen entdeckt worden. Eine Untersuchung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst ergab laut Stadt, dass sie nicht an Ort und Stelle entschärft werden können. Deshalb sollen sie unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen in den Krämerschlag nordwestlich von Frankenbach gebracht werden. Das nahezu unbebaute Gebiet wurde als Sprengort ausgewählt.
Vier Bomben am Tag sollen gesprengt werden
An beiden Tagen sollen jeweils vier Bomben vernichtet werden, wie die Stadtsprecherin erklärte. Jeweils zwei Sprengkörper sollen am Vormittag und zwei am Nachmittag gleichzeitig gesprengt werden. Menschen in der Umgebung müssen mit lauten Detonationen, Rauchentwicklung und Erschütterungen rechnen. Vor jeder Sprengung soll im angrenzenden Bereich ein einminütiges Warnsignal der Sirenen ertönen.
Betroffen ist laut Stadt auch das Audi-Werk in den Böllinger Höfen: Zwei Gebäude auf dem Werksgelände müssen geräumt werden. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, war zunächst unklar. Die Produktion laufe aber nach aktueller Planung regulär weiter, wie eine Audi-Sprecherin dem SWR sagte.
Auch Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Die L 533 wird von Freitag bis voraussichtlich Samstagabend zwischen der K 9558 und dem Kreisverkehr Frankenbach an der Speyrer und Würzburger Straße gesperrt. Autofahrer sollen die betroffenen Bereiche weiträumig umfahren und die örtliche Beschilderung beachten.