Zwei Weltkriegsbomben in Wiesbaden entdeckt – Evakuierung
Zwei US-Bomben wurden am künftigen BKA-Standort gefunden. Die Stadt setzt auf eine schnelle Entschärfung.
Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden sind zwei US-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die beiden jeweils 125 Kilogramm schweren Fliegerbomben sollen noch am Abend entschärft beziehungsweise gesprengt werden, wie die Landeshauptstadt mitteilte. Dafür sei eine Evakuierung in einem rund 300 Meter großen Radius notwendig. Betroffen sind den Angaben zufolge mehr als ein Dutzend Einwohnerinnen und Einwohner, die den Bereich bis 19.00 Uhr verlassen sollen.
Die beiden Bomben sind laut Stadtverwaltung gesichert. Entdeckt wurden sie bei Sondierungsarbeiten am künftigen Standort des Bundeskriminalamtes (BKA) im Stadtteil Erbenheim.
Für Fragen rund um den Bombenfund hat die Stadt ein Bürgertelefon unter der Rufnummer +49 611 318080 eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, bei Auskunftswünschen nicht die Notrufnummern anzurufen.