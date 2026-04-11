Mit Helikopter abtransportiert

Achtjährige nach Absturz in Höhle auf dem Weg der Besserung

Familienausflug mit Schrecken: In der Bocksteinhöhle auf der Schwäbischen Alb stürzt Kind mehrere Meter in die Tiefe. Wie geht es dem Mädchen inzwischen?

Das Mädchen stürzte durch ein Loch in die Höhle und fiel laut Polizei etwa drei Meter in die Tiefe. Foto: Markus Brandhuber/dpa
Das Mädchen stürzte durch ein Loch in die Höhle und fiel laut Polizei etwa drei Meter in die Tiefe.

Öllingen (dpa/lsw) - Nach dem Absturz einer Achtjährigen in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb ist das Kind nach Angaben der zuständigen Gemeinde auf dem Weg der Besserung. Das Mädchen werde voraussichtlich bereits am Montag ohne Verletzungen und bleibende Einschränkungen vom Krankenhaus entlassen, teilte die Gemeinde Öllingen (Alb-Donau-Kreis) mit. 

Das Kind war nach Angaben der Polizei am Donnerstag mit seiner Familie bei der Bocksteinhöhle im Lonetal wandern gewesen und dabei in eine Höhle abgestürzt. Das Mädchen sei drei Meter in die Tiefe gefallen und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind in eine Klinik. 

Höhle ist frei zugänglich - Gelände bis auf weiteres gesperrt

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Von der Polizei hieß es, mutmaßlich aus Unachtsamkeit sei die Achtjährige in eines der Löcher gestürzt. «Die Höhle weist natur- und felsbedingte Löcher in der Decke auf», so die Polizei. 

Die Bocksteinhöhle gehört zum Unesco-Welterbe «Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb». Die Höhle sei frei zugänglich und müsse aus Gründen des Natur- und Denkmalschutzes sowie wegen des Unesco-Welterbestatus so natürlich wie möglich belassen werden, teilte die Gemeinde Öllingen mit. 

Der gesamte Höhlenkomplex im Umfeld der Bocksteinhöhle wurde vorsorglich weiträumig abgesperrt, um weitere Gefahren auszuschließen, wie der Bürgermeister der angrenzenden Gemeinde Rammingen, Christian Weber, mitteilte. «Die Absperrung bleibt bis auf weiteres bestehen, bis die Situation abschließend bewertet ist und über weitergehende Maßnahmen entschieden wurde.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Beim Wandern stürzt Achtjährige metertief in Höhle
Schwer verletztes Kind

Beim Wandern stürzt Achtjährige metertief in Höhle

Ein Familienausflug endet dramatisch: Ein Mädchen stürzt durch ein Loch in eine Höhle auf der Schwäbischen Alb. Wie konnte das passieren?

10.04.2026

Prozess startet nach Sturz von Kind aus Skilift
Unfall beim Wintersport

Prozess startet nach Sturz von Kind aus Skilift

Ein Mädchen schafft es am Feldberg nicht auf einen Sessellift und stürzt mehrere Meter in die Tiefe. Vor Gericht beginnt der Prozess gegen einen Mitarbeiter des Betriebs.

15.01.2026

Auf der Schwäbischen Alb hat Bundeswehr Schrott im Visier
Weltraumüberwachung

Auf der Schwäbischen Alb hat Bundeswehr Schrott im Visier

Zwischen Kuhweiden und Kalkfelsen wird Zukunftstechnologie erprobt: In Meßstetten errichtet die Bundeswehr zwei Teleskope, die Weltraumschrott ins Visier nehmen.

13.11.2025

Junger Mann stürzt von Felsen zehn Meter in die Tiefe
Bergwacht im Einsatz

Junger Mann stürzt von Felsen zehn Meter in die Tiefe

Ein 22-Jähriger wagt sich an einem Felsen der Schwäbischen Alb bis an die Kante. Das hat schwerwiegende Folgen.

16.09.2025

Polizei: Vermisste Achtjährige wohlauf gefunden
Alb-Donau-Kreis

Polizei: Vermisste Achtjährige wohlauf gefunden

Eine Geschichte mit glücklichem Ausgang: Ein achtjähriges Mädchen verschwindet aus einer Notunterkunft in Ehingen. Die Polizei sucht mit zahlreichen Kräften nach dem Kind - und findet es.

27.05.2025