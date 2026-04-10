Mit Helikopter abtransportiert

Achtjährige stürzt beim Wandern in Höhle ab

Familienausflug mit Schrecken: In der Bocksteinhöhle stürzt Kind ab. Ein Rettungshubschrauber wird zu der Unfallstelle im Kreis Heidenheim beordert.

Ein Rettungshubschrauber bringt das Mädchen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Ein Rettungshubschrauber bringt das Mädchen in eine Klinik. (Symbolbild)

Öllingen (dpa/lsw) - Ein achtjähriges Mädchen ist in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb abgestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Das Kind sei mit seiner Familie am Donnerstag in der Bocksteinhöhle im Lonetal (Kreis Heidenheim) unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Das Mädchen fiel demnach etwa zwei Meter in die Tiefe. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Achtjährige schließlich in ein Krankenhaus geflogen. Warum es zu dem Absturz kam, blieb zunächst unklar. Zuvor hatte der SWR über den Vorfall berichtet.

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