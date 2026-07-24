Achtjährige sexuell belästigt – Jugendlicher festgenommen

Dotternhausen (dpa/lsw) - Ein 17-Jähriger soll zwei achtjährige Mädchen an einem Jugendtreffpunkt in Dotternhausen (Kreis Zollernalbkreis) sexuell belästigt haben. Die Kinder hielten sich auf dem dortigen Pausenhof auf, als der Jugendliche mit einem E-Scooter herangefahren kam und sie in ein Gespräch verwickelte. Dann soll er die Mädchen auf sexuelle Weise körperlich belästigt haben, wie ein Polizeisprecher sagte.