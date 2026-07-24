An Jugendtreff

Achtjährige sexuell belästigt – Jugendlicher festgenommen

Die Tat passierte an einem Jugendtreffpunkt. Die beiden belästigten Mädchen rannten dann davon. Wie die schnelle Reaktion einer Betreuerin zur Festnahme führte.

Der Jugendliche wurde kurz nach der Tat festgenommen - kam aber dann wieder auf freien Fuß. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Der Jugendliche wurde kurz nach der Tat festgenommen - kam aber dann wieder auf freien Fuß. (Symbolbild)

Dotternhausen (dpa/lsw) - Ein 17-Jähriger soll zwei achtjährige Mädchen an einem Jugendtreffpunkt in Dotternhausen (Kreis Zollernalbkreis) sexuell belästigt haben. Die Kinder hielten sich auf dem dortigen Pausenhof auf, als der Jugendliche mit einem E-Scooter herangefahren kam und sie in ein Gespräch verwickelte. Dann soll er die Mädchen auf sexuelle Weise körperlich belästigt haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die beiden Mädchen rannten anschließend weg und erzählten einer Betreuerin von dem Vorfall am Donnerstagnachmittag. Diese informierte die Eltern der Mädchen und rief die Polizei. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung ein und trafen den Jugendlichen an. Er wurde festgenommen und später wieder freigelassen.

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