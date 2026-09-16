Achtjähriger überrollt Kleinkind mit Radlader auf Hof
Ein Rettungshubschrauber bringt das schwer verletzte Kleinkind ins Krankenhaus. Was die Polizei zu den Umständen des dramatischen Unfalls auf dem Hof sagt.
Ruppertshofen (dpa/lsw) - Ein Achtjähriger hat auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Kleinkind mit einem Radlader überrollt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bei Ruppertshofen (Ostalbkreis). Den Angaben zufolge sprang der einjährige Junge zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hervor. Der Achtjährige habe das Kind dann mit dem Radlader überrollt. Das schwer verletzte Kleinkind sei mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Die Polizei ermittelt zum Unfall.