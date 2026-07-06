Von Auto erfasst

Achtjähriger bei Unfall verletzt – Vater schlägt Fahrer

Ein Kind wird von einem Auto erfasst, der Vater reagiert mit Gewalt gegen den Fahrer. Was genau geschehen ist und welche Folgen das für alle Beteiligten hat.

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Gemmrigheim (dpa/lsw) - Ein achtjähriger Junge ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Vater des Jungen soll dem 58 Jahre alten Autofahrer daraufhin laut Polizei mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, war der 58-Jährige am Sonntagnachmittag auf einem Wirtschaftsweg Richtung Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) unterwegs. Der Achtjährige sei hinter einem geparkten Auto auf die Fahrbahn getreten, sodass der 58-Jährige nicht mehr habe bremsen können. Er erfasste das Kind mit seinem Wagen, der Achtjährige stürzte.

Direkt nach dem Unfall habe sich ein Streit zwischen dem 51 Jahre alten Vater des Jungen und dem 58-Jährigen entwickelt. Laut Polizei schlug der Vater dem 58-Jährigen mehrere Male ins Gesicht. Der Vater müsse nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Der Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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