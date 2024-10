ADAC: Verkehrssicherheit in Hessen sinkt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Angaben des ADAC sind die Verkehrssicherheit und die Bezahlbarkeit von Mobilität in Hessen in den vergangenen Jahren gesunken. «Der deutliche Anstieg der Inflation sowie die damit verbundene Erhöhung der Energiekosten haben nicht nur in Hessen zu einer Verschlechterung der Bezahlbarkeit geführt», sagte Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. Hauptursache für die Verschlechterung der Verkehrssicherheit sei der Anstieg des allgemeinen Verkehrsgeschehens. «Positive-Effekte der Jahre 2020/2021 in den Bereichen Verkehrssicherheit sowie Klima und Umwelt verpuffen langsam», hieß es.