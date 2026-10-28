AfD-Leaks

Ärger um mutmaßliche Fake-Zitate im Landtag

Ein CDU-Abgeordneter zitierte im Landtag vermeintliche AfD-Mails – nun gibt es erhebliche Zweifel an ihrer Echtheit. Die AfD fordert Konsequenzen.

Klauß fordert den Rücktritt Schneiders als Ausschussvorsitzender Foto: Marijan Murat/dpa
Klauß fordert den Rücktritt Schneiders als Ausschussvorsitzender

Stuttgart (dpa/lsw) - Echt oder fake? Die Rede eines CDU-Abgeordneten im Landtag hat ein Nachspiel. Bastian Schneider, seit kurzem für den Wahlkreis Weinheim im Parlament, zitierte vor wenigen Tagen Passagen aus vermeintlichen AfD-Mails öffentlich im Plenum. Nun stellt sich heraus, dass die zitierten Aussagen aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht von AfD-Politikern stammen, sondern gefälscht wurden. Der AfD-Politiker aus Nordrhein-Westfalen, dem die Sätze zugeschrieben werden, bestreitet die Urheberschaft. Zunächst hatten «Stuttgarter Nachrichten» und «Südkurier» darüber berichtet. Auch Medienrecherchen wiesen darauf hin, dass es Fälschungen seien, wie die beiden Blätter berichten.

Die AfD zeigt sich jedenfalls empört. «Ich finde das erschreckend: Schneider war Richter am Verwaltungsgericht und Zuarbeiter beim Bundesverfassungsgericht», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Miguel Klauß. «Er hat größte Sorgfalt zu tätigen, wenn er Sachen zitiert. Da muss man einen höheren Maßstab ansetzen.» Schneider sei als Vorsitzender des Ausschusses für Inneres und Digitalisierung nicht mehr tragbar, so Klauß. Auch im Präsidium des Landtags wolle man die Sache zum Thema machen.

Schneider will sich im Fake-Fall distanzieren 

Schneider räumte ein, dass er sich distanzieren wolle, falls sich die Zitate als gefälscht herausstellten: «An etwas, das sich im Nachhinein als gefälscht herausgestellt hat, halte ich natürlich nicht fest - das ist doch ganz klar», sagte er der dpa. «Unabhängig davon gilt: Solange Teile der AfD es dulden, dass sich bei ihnen auch Verrückte und Extremisten tummeln, müssen sie sich das auch zurechnen lassen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Unbekannte hatten zuvor im Internet nach eigenen Angaben Daten veröffentlicht, bei denen es sich um rund 421.000 AfD-E-Mails handeln soll. Mehrere Medien berichteten auf Grundlage der geleakten Unterlagen über interne Kommunikation, etwa über Mails mit der Absenderkennung Weidels.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wahlkreis Weinheim: Bastian Schneider lehnt EU-Mandat ab
Politik

Wahlkreis Weinheim: Bastian Schneider lehnt EU-Mandat ab

Neu gewählter Landtagsabgeordneter Bastian Schneider will sich ganz auf seine Arbeit in Stuttgart konzentrieren.

17.03.2026

Wie Bastian Schneider im Wahlkreis Weinheim um den Einzug in den Landtag kämpft
Landtagswahl

Wie Bastian Schneider im Wahlkreis Weinheim um den Einzug in den Landtag kämpft

Bei der Landtagswahl 2026 tritt Bastian Schneider im Wahlkreis Weinheim für die CDU an. Schneider erzählt, was ihn antreibt und welche Themen ihm wichtig sind.

26.02.2026

Corona-Politik

FDP-Abgeordneter Pürsün leitet Corona-Untersuchungsausschuss

Ursprünglich wollte die hessische AfD-Fraktion im Corona-Ausschuss mehr als 40 Punkte behandeln. Nun hat das Gremium seine Arbeit aufgenommen. Nach Streit im Landtag bleiben noch sieben Aspekte übrig.

10.07.2024

AfD-Abgeordneter Halemba unter anderem wegen Volksverhetzung angeklagt

31.05.2024

Landtag

AfD-Abgeordneter Gaw verlässt Fraktion und Partei

Wieder verliert die AfD im hessischen Landtag einen Parlamentarier. Der Polizist nennt mehrere Gründe.

06.03.2024