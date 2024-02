Ärzte-Chef wirft Patienten Anspruchsdenken vor

Er sieht auch die Gefahr, «dass mehr Angebot mehr Nachfrage weckt». Schon heute setzten sich viele Menschen lieber am Wochenende oder abends in die Notaufnahme, statt einen Hausarzt aufzusuchen. «Hier braucht es Maßnahmen zur gezielten Steuerung.» Pinkowski schlägt ein «Ersteinschätzungsverfahren» vor, wie es in Dänemark praktiziert werde.

Ähnliche Versuche in Deutschland hätten immer gut funktioniert, etwa mit einem «gemeinsamen Tresen» von Krankenhaus-Notaufnahme und Ärztlichem Bereitschaftsdienst, die nachts und am Wochenende Tür an Tür arbeiteten. Pinkowski sieht auch die Krankenkassen in der Pflicht, die Versicherten besser aufzuklären, wer wann mit welcher Art Beschwerden welche Stelle im Gesundheitssystem aufsuchen sollte.