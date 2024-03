Landesärztekammer will mehr Gesundheitserziehung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Präsident der Landesärztekammer fordert mehr Gesundheitserziehung in der Schule. In der Bevölkerung gebe es zu wenig Gesundheitskompetenz, sagte Edgar Pinkowski der Deutschen Presse-Agentur. Es fehle an Grundwissen, wie man mit leichten Erkrankungen umgehen könne, etwa Fieber senken durch kalte Wadenwickel. Es fehle aber auch an Wissen, wie das Gesundheitssystem funktioniere, zum Beispiel, wann man den Notruf 112 absetze und wann man den Bereitschaftsdienst unter 116 117 anrufe.