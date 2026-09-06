AfD Hessen bejubelt Wahlsieg - Rhein dankt Sven Schulze

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt hat Hessens CDU-Regierungschef Boris Rhein seinem dortigen Amts- und Parteikollegen Sven Schulze für einen «unglaublich harten Wahlkampf» gedankt. Damit bezog sich Rhein auf Schulzes «starken Einsatz für Sachsen-Anhalt und die CDU», wie der hessische Ministerpräsident auf X schrieb. «Jetzt geht es darum, mit dem Votum der Wähler verantwortungsvoll umzugehen», ergänzte Rhein, der auch hessischer CDU-Landeschef ist.

Wie reagiert die hessische AfD?

Die AfD Hessen wertete den Wahlsieg ihrer Parteikollegen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als «grandiosen Erfolg» und «großen Vertrauensvorschuss der Bürger». Das teilten die hessischen AfD-Landessprecher Robert Lambrou und Andreas Lichert mit.

«AfD-Stimmen sind längst keine Proteststimmen mehr, sondern Forderungen nach konkreten Politikveränderungen», ergänzten sie. Der Osten Deutschlands bildet laut Lambrou und Lichert «die politische Avantgarde und der Westen wird folgen».

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Hessens SPD-Landeschef spricht von Zäsur

Hessens SPD-Chef Sören Bartol urteilte: «Mit der AfD hat erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine rechtsextreme Partei fast die absolute Mehrheit erreicht. Das ist eine Zäsur, die über ein landespolitisches Ereignis hinausgeht.»