Sören Bartol bleibt Chef von Hessen-SPD

Baunatal (dpa) - Sören Bartol bleibt Vorsitzender der hessischen SPD. Beim Landesparteitag im nordhessischen Baunatal wurde Bartol von den knapp 300 anwesenden Delegierten mit einer Zustimmung von gut 76 Prozent in seinem Amt bestätigt. Überschattet wurde der Parteitag von der Entlassung von Ex-Wirtschaftsstaatssekretär Umut Sönmez (SPD). Es geht um den Anfangsverdacht einer sexuellen Belästigung.

Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori verteidigte die Entscheidung – obgleich er sich und der Partei «die letzten Tage gerne erspart hätte», wie er sagte. «Auch wenn ich nicht daran schuld bin, was die letzten Tage passiert ist: Ich trage die Verantwortung.» Er wolle dafür eintreten, «dass unsere Werte gelebt werden und dass das Konsequenzen hat». Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hatte kürzlich bestätigt, dass sie gegen Sönmez nach der Strafanzeige einer Frau ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts einer sexuellen Belästigung führt.