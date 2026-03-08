AfD holt Direktmandat in Mannheim

Mannheim/Pforzheim (dpa) - Die AfD hat im Wahlkreis Mannheim I das Direktmandat erzielt. Bernhard Pepperl erhielt 22,3 Prozent der Erststimmen, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts nach Auszählung aller Gebiete zu sehen war. Knapp dahinter landete mit 21,7 Prozent der Stimmen Lennart Christ von der CDU. Beim Zweitstimmenergebnis landete die AfD in dem Wahlkreis mit 21,7 Prozent allerdings deutlich hinter den Grünen mit 27,6 Prozent. Die CDU kommt den Daten zufolge auf einen Anteil von 20,0 Prozent.

Stärkste Kraft gemessen an den Zweitstimmen wurde die AfD hingegen in ihrer Hochburg Pforzheim: Mit 26,4 Prozent lag sie den Angaben nach vor der CDU mit 25,9 Prozent. Wahlkreissieger nach Erststimmen wurde allerdings CDU-Kandidat Andreas Renner (31,0 Prozent) vor AfD-Mann Alexsei Zimmer (26,8).