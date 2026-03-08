Baden-Württemberg hat gewählt

AfD holt Direktmandat in Mannheim

Die AfD wird in ihrer Hochburg Pforzheim laut Auszählung Zweitstimmen-Siegerin. Doch das Direktmandat sichert sich dort ein CDU-Kandidat. Anders sieht es im Norden des Landes aus.

Die Stimmen werden ausgezählt. Foto: Katharina Kausche/dpa
Die Stimmen werden ausgezählt.

Mannheim/Pforzheim (dpa) - Die AfD hat im Wahlkreis Mannheim I das Direktmandat erzielt. Bernhard Pepperl erhielt 22,3 Prozent der Erststimmen, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts nach Auszählung aller Gebiete zu sehen war. Knapp dahinter landete mit 21,7 Prozent der Stimmen Lennart Christ von der CDU. Beim Zweitstimmenergebnis landete die AfD in dem Wahlkreis mit 21,7 Prozent allerdings deutlich hinter den Grünen mit 27,6 Prozent. Die CDU kommt den Daten zufolge auf einen Anteil von 20,0 Prozent.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Stärkste Kraft gemessen an den Zweitstimmen wurde die AfD hingegen in ihrer Hochburg Pforzheim: Mit 26,4 Prozent lag sie den Angaben nach vor der CDU mit 25,9 Prozent. Wahlkreissieger nach Erststimmen wurde allerdings CDU-Kandidat Andreas Renner (31,0 Prozent) vor AfD-Mann Alexsei Zimmer (26,8).

Noch höher war das Zweitstimmenergebnis der AfD im südbadischen Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen. Hier bekam die Partei, die der Verfassungsschutz im Südwesten als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachtet, einen Anteil von 26,7 Prozent. Damit liegt sie aber deutlich hinter der CDU mit 33,5 Prozent.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wahlkreis Weinheim: Ein Direktmandat - und doch drei Sieger
Landtagswahl

Wahlkreis Weinheim: Ein Direktmandat - und doch drei Sieger

Die Landtagswahl in Baden-Bürttemberg hat im Wahlkreis 39 (Weinheim) mehrere Gewinner. Eine erste Analyse zum Ausgang der Wahl.

vor 1 Stunde

CDU in Pforzheim vor AfD
Bundestagswahl im Südwesten

CDU in Pforzheim vor AfD

Auf die AfD-Hochburg Pforzheim hatten alle geschaut - doch am Ende machte die CDU das Rennen.

24.02.2025

Grüne verteidigen Direktmandat in Freiburg
Bundestagswahl im Südwesten

Grüne verteidigen Direktmandat in Freiburg

Die Uni-Stadt bleibt grün: Die Bundestagsabgeordnete Chantal Kopf holt wieder mit Abstand die meisten Stimmen.

23.02.2025

Bundestagswahl 2025: So haben die Odenwälder im Wahlkreis Bergstraße gewählt
Ticker

Bundestagswahl 2025: So haben die Odenwälder im Wahlkreis Bergstraße gewählt

Deutschland hat am Sonntag einen neuen Bundestag gewählt. In unserem Ticker sehen Sie, welchen Politikern und Parteien die Menschen aus dem Wahlkreis Bergstraße (187) im Odenwald ihre Stimme geben.

23.02.2025

Bundestagswahl 2025: So haben die Menschen in Weinheim und der Region  gewählt
Ticker

Bundestagswahl 2025: So haben die Menschen in Weinheim und der Region  gewählt

Deutschland hat am Sonntag einen neuen Bundestag gewählt. Lesen Sie im Ticker, welchen Politikern und Parteien die Menschen aus Weinheim und der Region im Wahlkreis 274 ihre Stimme gegeben haben.

23.02.2025