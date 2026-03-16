Kommunalwahlen

AfD in mehreren Gemeinden laut Trend stärkste Kraft

In mehreren hessischen Gemeinden kann sich die AfD bei den Kommunalwahlen als stärkste Kraft durchsetzen - vorläufigen Zahlen zufolge. Wo die Partei besonders gut abgeschnitten hat.

In Biebesheim am Rhein wird die AfD laut Trend stärkste Kraft im Kommunalparlament. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
In Biebesheim am Rhein wird die AfD laut Trend stärkste Kraft im Kommunalparlament. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei den hessischen Gemeindewahlen hat die AfD dem vorläufigen Trendergebnis zufolge in Biebesheim am Rhein (Kreis Groß-Gerau) hessenweit betrachtet ein besonders starkes Ergebnis verzeichnet. Mit 27,5 Prozent ist die Partei dort den vorläufigen Zahlen zufolge die stärkste Kraft im Gemeindeparlament geworden - vor der SPD (25,8 Prozent). Das Statistische Landesamt veröffentlichte Zahlen zu den landesweit größten und kleinsten Stimmanteilen bestimmter Parteien bei den Kommunalwahlen in kreisangehörigen Gemeinden. 

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Überdurchschnittlich hohe Stimmanteile erlangte die AfD den vorläufigen Zahlen nach auch in Greifenstein im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis (27,3 Prozent), in Brombachtal im Odenwald (27,2 Prozent), in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis (25,9 Prozent) und im mittelhessischen Büdingen (25,4 Prozent). In Erlensee und Büdingen wäre die Partei damit ebenfalls stärkste Kraft im kommunalen Parlament.

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