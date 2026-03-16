AfD in mehreren Gemeinden laut Trend stärkste Kraft
In mehreren hessischen Gemeinden kann sich die AfD bei den Kommunalwahlen als stärkste Kraft durchsetzen - vorläufigen Zahlen zufolge. Wo die Partei besonders gut abgeschnitten hat.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei den hessischen Gemeindewahlen hat die AfD dem vorläufigen Trendergebnis zufolge in Biebesheim am Rhein (Kreis Groß-Gerau) hessenweit betrachtet ein besonders starkes Ergebnis verzeichnet. Mit 27,5 Prozent ist die Partei dort den vorläufigen Zahlen zufolge die stärkste Kraft im Gemeindeparlament geworden - vor der SPD (25,8 Prozent). Das Statistische Landesamt veröffentlichte Zahlen zu den landesweit größten und kleinsten Stimmanteilen bestimmter Parteien bei den Kommunalwahlen in kreisangehörigen Gemeinden.
Überdurchschnittlich hohe Stimmanteile erlangte die AfD den vorläufigen Zahlen nach auch in Greifenstein im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis (27,3 Prozent), in Brombachtal im Odenwald (27,2 Prozent), in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis (25,9 Prozent) und im mittelhessischen Büdingen (25,4 Prozent). In Erlensee und Büdingen wäre die Partei damit ebenfalls stärkste Kraft im kommunalen Parlament.