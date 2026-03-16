Generalsekretär: CDU-Ergebnis ist Signal der Stabilität
Die hessische CDU ist nach den Worten ihres Generalsekretärs Leopold Born die Kommunalpartei Nr. 1 im Land. Wie er das Kommunalwahlergebnis im Vergleich zu vorangegangenen Wahlen einordnet.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der CDU-Generalsekretärs Leopold Born wertet das Ergebnis seiner Partei bei den Kommunalwahlen als ein Signal der Stabilität. Dem ersten Trendergebnis zufolge habe die Partei nicht nur besser abgeschnitten als bei den beiden vorangegangenen Kommunalwahlen, sondern auch im Vergleich zur Bundestagswahl 2025 zugelegt, sagte er in Wiesbaden. Die CDU sei klar Kommunalpartei Nr. 1 in Hessen.
Die CDU ist bei den Kommunalwahlen am Sonntag einem Trendergebnis zufolge stärkste Partei geblieben. Sie kam landesweit auf 29,7 Prozent der Stimmen, wie das Statistische Landesamt bekanntgab. Es folgt die SPD mit 20,2 Prozent. Die AfD gewinnt an Zustimmung und sicherte sich mit 15,9 Prozent den dritten Platz.
Gewählt wurden am Sonntag in Hessen neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie die Ortsbeiräte. Wegen des komplexen Wahlsystems dürfte die Stimmauszählung für die landesweiten vorläufigen Gesamtergebnisse allerdings noch mehrere Tage dauern.
Die hessische CDU hatte bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren 28,5 Prozent erreicht, 2016 waren es 28,9 Prozent gewesen. Bei der Bundestagswahl 2025 hatte die Union in Hessen bei den Zweitstimmen ein Ergebnis von ebenfalls 28,9 Prozent erzielt.