Wahlen

CDU bleibt bei Kommunalwahlen in Hessen stärkste Kraft

Bei den hessischen Kommunalwahlen tauschen laut Trendergebnis AfD und Grüne den dritten Platz. Wie schlagen sich SPD und FDP?

Nach den Kommunalwahlen in Hessen haben Helfer mit der Auszählung der Stimmen begonnen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Nach den Kommunalwahlen in Hessen haben Helfer mit der Auszählung der Stimmen begonnen.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Hessen einem Trendergebnis zufolge stärkste Partei geblieben. Sie kam landesweit auf 29,7 Prozent der Stimmen, wie das Statistische Landesamt in der Nacht auf Montag in Wiesbaden bekanntgab. Es folgte die SPD mit 20,2 Prozent. Die AfD gewann an Zustimmung und sicherte sich mit 15,9 Prozent den dritten Platz. 

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Die Grünen kamen dem Trendergebnis zufolge diesmal mit 14,4 Prozent auf den vierten Platz. Die Linke erhielt 5,8 Prozent, die FDP 3,7 Prozent.

Gewählt wurden am Sonntag in Hessen neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie die Ortsbeiräte. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,4 Prozent - nach 50,4 Prozent bei der Wahl vor fünf Jahren. 

Viele Stimmzettel der am Sonntagabend zu Ende gegangenen hessischen Kommunalwahlen sind riesig gewesen. Wähler können bei diesen Abstimmungen weitaus mehr Kreuzchen machen als bei Landtags- oder Bundestagswahlen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Viele Stimmzettel der am Sonntagabend zu Ende gegangenen hessischen Kommunalwahlen sind riesig gewesen. Wähler können bei diesen Abstimmungen weitaus mehr Kreuzchen machen als bei Landtags- oder Bundestagswahlen.

Bei den Kommunalwahlen 2021 mitten in der Corona-Pandemie war die CDU mit landesweit 28,5 Prozent ebenfalls stärkste Kraft geworden. Die SPD war auf 24,0 Prozent der Stimmen gekommen, die Grünen hatten 18,4 Prozent bekommen. Die AfD erhielt vor fünf Jahren 6,9 Prozent, die FDP 6,7 Prozent und Die Linke 4,0 Prozent.

Das Trendergebnis bildet dem Statistischen Landesamt zufolge nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilten Kreuzen bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden erst später ausgezählt.

24 Parteien und 555 Wählergruppen

Bei der Abstimmung am Sonntag waren in Hessen fast 4,7 Millionen Menschen wahlberechtigt, darunter rund 430.000 EU-Ausländer. Für einen Platz in den kommunalen Parlamenten hatten Kandidaten von insgesamt 24 Parteien und 555 Wählergruppen ihren Hut in den Ring geworfen.

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