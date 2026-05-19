Landesparlament

Agrarminister spricht über «Mehr Heimat auf dem Teller»

«Hessen schmecken»: Minister Jung will regionale Lebensmittel fördern. Hierzu gibt er im Landtag eine Regierungserklärung ab. Was noch Thema werden soll.

Hessens Landwirtschafts- und Umweltminister Ingmar Jung (CDU) gibt im Wiesbadener Landesparlament eine Regierungserklärung ab. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Hessens Landwirtschafts- und Umweltminister Ingmar Jung (CDU) gibt im Wiesbadener Landesparlament eine Regierungserklärung ab. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) gibt an diesem Dienstag eine Regierungserklärung zum Thema «Hessen schmecken - mehr Heimat auf dem Teller» ab. Weiter heißt es im Titel der Rede im Wiesbadener Landtag: «Wir stärken die Nachhaltigkeit durch regionale Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung hessischer Lebensmittel.» Eine Reihe von Produzenten wie etwa Bäckereien und Metzgereien können bei diesen Tätigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen von einem Förderprogramm des Landes profitieren.

Auf der Tagesordnung der Plenarsitzung in Wiesbaden steht überdies die erste Lesung des geplanten Landesgesetzes für eine höhere Beamtenbesoldung und eine Anhebung der Beamtenpensionen. Das System der Bezahlung der Beamtinnen und Beamten muss auch anderweitig geändert werden. Das Land ist hier nach Gerichtsurteilen zum Handeln gezwungen.

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