Literaturpreis

Akademie gibt neuen Büchner-Preisträger bekannt

Er zählt zu den renommiertesten Preisen. Welche Autorin oder welcher Autor wird dieses Jahr ausgewählt?

Wer bekommt die Auszeichnung? (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Wer bekommt die Auszeichnung? (Archivbild)

Darmstadt (dpa) - Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt will an diesem Donnerstag bekanntgeben, wer in diesem Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet werden soll. Die Preisverleihung soll nach Angaben einer Sprecherin dann am 24. Oktober im Staatstheater in Darmstadt stattfinden. Der seit 1951 vergebene und mit 50.000 Euro dotierte Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Namensgeber ist der Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner («Woyzeck»). Er wurde 1813 im Großherzogtum Hessen geboren und starb 1837 in Zürich.

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