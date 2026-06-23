Akku löst Wohnungsbrand aus - zwei Bewohner verletzt

Massenbachhausen (dpa/lsw) - Ein Mann und eine Frau haben bei einem Wohnungsbrand in Massenbachhausen (Kreis Heilbronn) eine Rauchvergiftung erlitten. Feuerwehrleute holten die beiden 32 und 33 Jahre alten Bewohner Polizeiangaben zufolge über ein Fenster aus dem ersten Stock. Die anderen Bewohner des Mehrparteienhauses hätten das Gebäude selbst verlassen können. Mutmaßlich hatte ein im Flur gelagerter Akku zu brennen begonnen und so das Feuer entfacht, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie schätzt den Schaden auf circa 150.000 Euro.