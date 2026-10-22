Feuer

Akku von Modellflugzeug löst Brand aus

Ein technischer Defekt hat wohl den Akku eines Modellflugzeugs in Brand gesetzt. Beim Löschversuch wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Mutmaßlich der Akku eines Modellflugzeuges hat in Winnenden einen Anhänger in Brand gesetzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mutmaßlich der Akku eines Modellflugzeuges hat in Winnenden einen Anhänger in Brand gesetzt. (Symbolbild)

Winnenden (dpa/lsw) - Der Akku eines Modellflugzeuges hat nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler einen Brand in einem Anhänger in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst. «Sehr wahrscheinlich» durch einen technischen Defekt sei der Akku in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, seien zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

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