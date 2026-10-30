Mitarbeiterin verletzt

Technischer Defekt löste Brand in Einkaufszentrum aus

Wegen Rauch und Feuer in einem Schnellrestaurant mussten Tausende Besucher das Breuningerland in Ludwigsburg verlassen. Nun ist klar, was den Brand auslöste – und welche Folgen er hatte.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach dem Brand in einem Schnellrestaurant in einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg ist klar, was das Feuer ausgelöst hatte. Ein technischer Defekt soll am Donnerstag zunächst zu einer starken Rauchentwicklung und schließlich zu einem Brand geführt haben, wie die Polizei mitteilte. Eine Mitarbeiterin des Restaurants wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Rund 3.000 Besucher des Einkaufszentrums wurden über die Lautsprecheranlage zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert. Das Feuer war nach kurzer Zeit durch die Feuerwehr gelöscht worden, die anschließend noch Belüftungen des Gebäudes durchführte. Nach rund zwei Stunden konnten Besucher wieder in das betroffene Breuningerland zurückkehren.

Durch Rußbildung wurden neben dem Schnellrestaurant auch weitere Geschäfte beschädigt. Der Schaden durch den Brand wurde auf 100.000 Euro geschätzt.

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