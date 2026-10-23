Verdacht auf Diebstahl

Akkus im Wert von 10.000 Euro: Zwei Männer festgenommen

139 Akkus und eine Schlagwaffe im Auto: Die Polizei geht von Diebstahl aus. Was hinter dem Fund in Stuttgart steckt, ist noch unklar.

139 Akkus und eine Schlagwaffe finden die Beamten bei einer Kontrolle. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
139 Akkus und eine Schlagwaffe finden die Beamten bei einer Kontrolle. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Autokontrolle in Stuttgart hat die Polizei rund 139 hochwertige Akkus entdeckt. Zwei Männer stehen im Verdacht, sie gestohlen zu haben, wie die Polizei mitteilte. Die Akkus sollen einen Wert von etwa 10.000 Euro haben. 

Demnach kontrollierten die Beamten am Mittwoch das Auto eines 51-Jährigen, der mit seinem 24 Jahre alten Beifahrer unterwegs war. Neben den Akkus soll die Polizei auch eine Schlagwaffe im Wagen gefunden haben. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

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