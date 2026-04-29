Mehr Sauberkeit und Sicherheit

Alkohol-Konsum wird am Frankfurter Hauptbahnhof verboten

Wer am Frankfurter Hauptbahnhof Alkohol trinkt, muss ab dem 1. Mai mit Konsequenzen rechnen. Das neue Verbot startet mit einer 14-tägigen Einführungsphase.

In Frankfurt darf am Hauptbahnhof kein Alkohol mehr getrunken werden. Die DB-Sicherheit-Mitarbeiter kontrollieren das Verbot ab dem 01. Mai. (Symbolbild) Foto: Mona Wenisch/dpa
In Frankfurt darf am Hauptbahnhof kein Alkohol mehr getrunken werden. Die DB-Sicherheit-Mitarbeiter kontrollieren das Verbot ab dem 01. Mai. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Deutsche Bahn führt ab dem 1. Mai ein Alkoholverbot am Frankfurter Hauptbahnhof ein. Wie eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, ist es dann nicht mehr erlaubt auf dem Gelände Alkohol zu trinken oder alkoholische Getränke dabei zu haben, die dort konsumiert werden sollen. 

In den Restaurants und Geschäften, in denen Alkohol verkauft wird, darf weiterhin getrunken werden. Auch geschlossene Gefäße, die nicht für den Verzehr vor Ort gedacht sind, dürfen mitgenommen werden. Das Alkoholverbot soll das Sicherheitsempfinden am Bahnhof verbessern und ist Teil des DB-Sofortprogramms für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen. Kontrolliert wird das Verbot durch Mitarbeiter der DB-Sicherheit. Der Verstoß gegen die Regel kann bereits in der 14-tägigen Einführungsphase zum Platzverweis führen und bei wiederholtem Verstoß zum Hausverbot.

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