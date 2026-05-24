Alle schwärmen von Kane: «Beste Saison meiner Karriere»

Berlin (dpa) - Vincent Kompany kam als Letzter mit dem DFB-Pokal aus der Bayern-Kabine. Und der Trainer reichte die goldene Trophäe an Torjäger Harry Kane weiter, der in den Katakomben des Berliner Olympiastadions noch ein allerletztes Interview gab. Es war eine demonstrative Geste für den Mann des Abends, der mit seinem Hattrick nach der Pause quasi im Alleingang für das am Ende klare 3:0 des deutschen Fußball-Meisters im Finale gegen den VfB Stuttgart sorgte.

Die Lobeshymnen prasselten in der langen Münchner Double-Nacht in der Hauptstadt nur so ein auf «King Kane». Der 32 Jahre alte Engländer sprach selbst von «einer der schönsten Nächte in meiner Karriere».

«Die beste Saison meiner Karriere»

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Er schwärmte von «einer fantastischen Saison, auch wenn wir etwas unglücklich waren in der Champions League». Im Halbfinale scheiterten die Bayern knapp an Titelverteidiger Paris Saint-Germain und verpassten damit das Endspiel.

Foto: Michael Kappeler/dpa Der erste Streich beim Final-Hattrick: Harry Kane beim Torjubel nach dem 1:0.

Die Superlative gehen bei Kane langsam aus. Er selbst fand aber noch einen. «Persönlich war es die beste Saison meiner Karriere», sagte er nach 61 Toren in 51 Pflichtspielen. In München gewinnt er die Trophäen, die ihm als Spieler bei Tottenham Hotspur und bislang mit Englands Nationalteam versagt blieben.

Hoeneß: Der beste Transfer, den wir je gemacht haben

«Das war der beste Transfer, den wir je gemacht haben», sagte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß in der ARD über den im Sommer 2023 für rund 100 Millionen Euro verpflichteten Torjäger.

«Sein Spiel ist so komplett», sagte Coach Kompany: «Harry ist ein absoluter Führungsspieler, der geleistet hat. Wenn es um Harry geht, dann geht es auch um Persönlichkeit. Diese hat er auch im Finale gezeigt. Und er geht jetzt topfit in die WM.»

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Auch vom Verlierer kam ausnahmslos höchste Anerkennung für Kane. «Das Gesamtpaket ist einfach nur Weltklasse, Weltspitze», sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß: «Er hat den Unterschied gemacht. Er hat leider wieder einen seiner Tage gegen uns gehabt. Es ist kaum zu glauben, was er leistet.»

Neuer Vertrag? «Beide Seiten sind glücklich miteinander»

In drei Bayern-Jahren ist Kane dreimal Bundesliga-Torschützenkönig geworden. Sein Vertrag läuft aber nur noch ein Jahr. Er soll möglichst verlängert werden – und das auch möglichst bald. Kane ist dafür offen, er hat sich mehrfach zum FC Bayern bekannt. Er ist gelassen, seine Verhandlungsposition ist top. «Beide Seiten, denke ich, sind glücklich miteinander», sagte er. Für Bayern-Patron Hoeneß ist der Stürmerstar unverkäuflich. «Der FC Bayern ist ein Käuferverein, kein Verkäuferverein», sagte der 74-Jährige.