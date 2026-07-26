Ortenaukreis

Alter Mann nach Frontalzusammenstoß in Krankenhaus gestorben

Ein 86-Jähriger gerät mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße auf die Gegenspur. Dort kommt ihm ein Wagen entgegen - mit weitreichenden Folgen.

Sanitäter bringen die beiden Autofahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Sanitäter bringen die beiden Autofahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Gengenbach/Biberach (dpa/lsw) - Nach einem Autounfall im Ortenaukreis ist ein 86-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Samstag mit seinem Wagen auf die Gegenspur der B33 zwischen Gengenbach und Biberach geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort stieß er mit dem Fahrzeug eines 24-jährigen Mannes zusammen. 

Die beiden Männer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Senior in der Nacht. Warum der 86-Jährige auf die Gegenspur geriet, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

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