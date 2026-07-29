Trickdiebstahl verhindert

Am Bankautomaten: Zeugin treibt Trickdiebe in die Flucht

Als ein Mann in einer Bankfiliale in Pfungstadt Geld abheben möchte, wird er von zwei Männern angesprochen. Ihr Ziel: das gerade aus dem Automaten kommende Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können. (Symbolbild)

Pfungstadt (dpa/lhe) - Dank des beherzten Eingreifens einer Zeugin ist ein Mann in Pfungstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg vor einem Trickdiebstahl in einer Bank bewahrt worden. Wie die Polizei mitteilte, sprachen die beiden bislang unbekannten Täter den 66-Jährigen am Dienstagmorgen beim Geldabheben an einem Automaten an. 

Einer der Täter lenkte demnach den 66-Jährigen ab, während der andere versuchte, das ausgezahlte Bargeld aus dem Ausgabefach zu greifen. Eine Zeugin beobachtete nach Angaben der Polizei den Vorfall und sprach die Männer direkt an. Diese flüchteten daraufhin. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.

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