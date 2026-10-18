Am Sonntag wird es im Südwesten regnerisch und kühl
Der Sonntag wird in Baden-Württemberg vielerorts nass. Besonders im Südschwarzwald ist weiterhin Ausdauer gefragt. Zum Wochenstart zeigt sich dann auch wieder die Sonne.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich am Sonntag auf Regen und kühle Temperaturen einstellen. Vor allem in der Westhälfte des Landes fällt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeitweise Regen, besonders viel regnet es im Südschwarzwald.
Weiter östlich bleibt es eher trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen 7 und 12 Grad, am mildesten wird es im Rheingraben. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind, im Bergland sind auch starke Böen möglich.
Dauerregen im Südwesten
Vom Hochrhein über den Südschwarzwald bis zum oberen Neckar und zur Südwestalb kann es zu Dauerregen kommen. Laut DWD werden dort innerhalb von 20 bis 36 Stunden Niederschlagsmengen zwischen 35 und 50 Litern pro Quadratmeter erwartet.
In der Nacht zum Montag lässt der Regen in Baden allmählich nach. Ansonsten bleibt es bei vielen Wolken meist trocken. Örtlich kann sich dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern bilden. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 4 Grad.
Zum Wochenstart wird es freundlicher
Am Montag bleibt es zunächst vielerorts wolkig oder neblig-trüb. Im Tagesverlauf lockern die Wolken dann auf, vor allem am Nachmittag kann sich die Sonne zeigen. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad an der Donau und bis zu 17 Grad in der Kurpfalz. Auf den Schwarzwaldgipfeln sind starke bis stürmische Böen möglich.