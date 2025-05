Trüber Wochenstart mit Regen im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Wochenstart bleibt es in Baden-Württemberg überwiegend bedeckt und trüb. Nach dem Vorgeschmack auf den Sommer sollten Spaziergänger vor allem im Süden Regenschirm und Jacke nicht vergessen, denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Regen an. Dazu kommt am Montag schwacher bis mäßiger Wind aus dem Norden mit teilweise stürmischen Böen im Hochschwarzwald. Die Höchsttemperatur liegt Prognosen zufolge bei 7 Grad im Südschwarzwald und auf der Westalb. In der Kurpfalz sollen die Temperaturen bis auf 16 Grad klettern.