Leichter Regen und Wolken zum Wochenstart im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Himmel hängen Wolken, immer wieder regnet es kleine Tropfen. Vereinzelt könnten sich zum Wochenstart auch kleine Flocken unter die Regentropfen mischen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Nachts kann es vor allem in den höheren Lagen glatt auf den Straßen werden. Die Temperaturen in Baden-Württemberg sollen sich zwischen maximal zwei und neun Grad bewegen.