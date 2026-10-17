Bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter im Südwesten
Nach langer Trockenheit wird es in Baden-Württemberg am Wochenende vielerorts nass, sehr nass. In manchen Regionen hält der Regen voraussichtlich stundenlang an.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der langen Trockenheit im Land bringt das Wochenende in Baden-Württemberg Regen - und zwar reichlich. Ab Samstagfrüh fällt er vom Breisgau und Südschwarzwald bis zum oberen Neckar und zur Westalb, zum Teil auch als Dauerregen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können bis Sonntagabend so etwa 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen.
Am Samstag ist es in Baden-Württemberg bedeckt, vielerorts regnet es teils kräftig und länger anhaltend. Nachmittags lässt der Niederschlag im Nordwesten vorübergehend nach. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 15 Grad. Dazu weht meist ein schwacher Wind aus Nord, der in Böen frisch wird.
In der Nacht zum Sonntag ist es stark bewölkt und häufig regnerisch, vor allem im Südwesten bleibt der Regen anhaltend. Auf dem Feldberg sind starke bis stürmische Böen aus Ost möglich.
Am Sonntag regnet es in der Westhälfte verbreitet, im Südschwarzwald länger anhaltend. Nach Osten hin lässt der Niederschlag im Tagesverlauf nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 10 Grad, am mildesten bleibt es im Rheingraben.
Zum Wochenstart wird es langsam trockener: In der Nacht zum Montag klingt der Regen in Baden ab, sonst bleibt es meist trocken. Am Montag ist es oft noch wolkig, mit etwas Sonne am Nachmittag. Dann steigen die Temperaturen wieder auf 10 Grad in Oberschwaben bis 15 Grad im Rhein-Neckar-Raum.