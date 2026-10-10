DWD-Vorhersage

Regen am Wochenende - wann und wo es länger trocken bleibt

Am Wochenende dürfte es in Baden-Württemberg öfter regnen. Wann stehen die Chancen auf ein paar trockene Stunden gut? Nachgefragt beim DWD.

Regen vorhergesagt - Wann kann man raus, ohne nass zu werden? Foto: Uwe Anspach/dpa
Regen vorhergesagt - Wann kann man raus, ohne nass zu werden?

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Wochenende in Baden-Württemberg vor die Tür geht, sollte besser eine Regenjacke anziehen - oder zumindest eine im Gepäck haben. Am Samstag sei es dicht bewölkt und es gebe großräumig Regen, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher. Mittags ziehe der Regen ins Allgäu ab, jedoch gebe es noch ein paar Schauer und vereinzelt seien auch Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen reichten von 14 Grad im Allgäu bis 19 Grad im Breisgau.

In der Nacht zum Sonntag sei es dann wechselnd bewölkt und es gebe weitere Schauer. Am Sonntag gebe es mitunter auch Sonne, im Tagesverlauf aber auch einige Schauer. Im Bergland prognostizierte der DWD maximal zehn Grad und im Breisgau bis zu 18 Grad.

Wann und wo es mal länger trocken bleibt

Über mehrere Stunden trocken sei es am wahrscheinlichsten am Samstagnachmittag in der Nordwesthälfte Baden-Württembergs, sagte ein DWD-Meteorologe auf Nachfrage. Also ganz grob in der Gegend zwischen Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart. 

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Besucherinnen und Besucher des Cannstatter Volksfests in Stuttgart, das dieses Wochenende endet, könnten am Samstagnachmittag mit mehreren Sonnenstunden rechnen, sagte der Meteorologe.

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