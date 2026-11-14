DWD-Vorhersage

Sonne und leichter Regen - wann es am Wochenende trocken ist

Den Menschen in Baden-Württemberg steht ein abwechslungsreiches Wochenende bevor. Zumindest beim Wetter. Wer auf Sonne hofft, sollte auf einen der beiden Tage setzen.

DWD: Meist viel Sonne am Samstag in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
DWD: Meist viel Sonne am Samstag in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Wochenende in Baden-Württemberg einen schönen Herbstspaziergang in der Sonne machen will, sollte sich das besser für heute vornehmen. Nach der Nacht auf Samstag mit Tiefstwerten zwischen minus einem und minus fünf Grad und vereinzelter Glätte sollen sich im Verlauf des Vormittags Nebel und Hochnebel auflösen, dann soll es meist viel Sonne geben. Die Höchstwerte reichen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von drei Grad bei Merklingen auf der Schwäbischen Alb bis neun Grad im Kraichgau.

Sonntags sei es dann nach Auflösung von Nebelfeldern nur noch vorübergehend freundlich, weil dann von Westen her rasch Wolken aufzögen und leichter Regen aufkomme. Im Gegensatz zum Samstag werde es am Sonntag dafür wärmer. So reichten die Höchsttemperaturen von acht Grad in Oberschwaben bis 15 Grad im Breisgau.

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