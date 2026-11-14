Sonne und leichter Regen - wann es am Wochenende trocken ist

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Wochenende in Baden-Württemberg einen schönen Herbstspaziergang in der Sonne machen will, sollte sich das besser für heute vornehmen. Nach der Nacht auf Samstag mit Tiefstwerten zwischen minus einem und minus fünf Grad und vereinzelter Glätte sollen sich im Verlauf des Vormittags Nebel und Hochnebel auflösen, dann soll es meist viel Sonne geben. Die Höchstwerte reichen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von drei Grad bei Merklingen auf der Schwäbischen Alb bis neun Grad im Kraichgau.