Am Wochenende bis zu 28 Grad in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich auf ein überwiegend sonniges und trockenes Wochenende einstellen. Nach teils kühlen Nächten wird es von Tag zu Tag wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, scheint am Freitag die Sonne, bei 19 bis 22 Grad. In der Nacht zum Samstag bilden sich erneut Dunst und Nebel. Die Temperaturen gehen laut DWD auf 7 bis 2 Grad zurück.

Am Samstag zeigt sich der Himmel nach Auflösung des Nebels zunächst heiter, später ziehen zeitweise Wolken auf. Es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen im Norden maximal 22 und im Süden bis zu 25 Grad. In den Hochlagen werden um die 20 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag ziehen hohe Wolkenfelder durch, örtlich kann sich Nebel bilden.

Am Sonntag bleibt das Wetter freundlich. Nach Auflösung von Dunst und Nebel wechseln sich Sonne und Wolken ab, Regen bleibt laut DWD aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 26 Grad, im Süden sind sogar bis zu 28 Grad möglich.