Aktion zum Kinofest

Am Wochenende für fünf Euro ins Kino

Günstig ins Kino - das ist am Wochenende auch vielerorts in Hessen möglich. Darunter sind auch Filme noch vor dem offiziellen Start.

Viele Kinos bieten am Wochenende vergünstigte Filmvorstellungen an. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Viele Kinos bieten am Wochenende vergünstigte Filmvorstellungen an. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Einen Film schauen für fünf Euro: Das bieten am kommenden Wochenende (12. und 13. September) zahlreiche Kinos in Hessen an. Hintergrund ist das sogenannte Kinofest. «An diesen beiden Tagen heißt es deutschlandweit: alle Filme, alle Plätze, alle Genres - für nur fünf Euro in allen teilnehmenden Kinos», erklären die Veranstalter.

Das Aktionswochenende geht dieses Jahr in seine fünfte Runde. Unter den vergünstigten Filmvorstellungen sind aktuelle Kinofilme, Klassiker und einige Previews - also Filme, die noch vor dem eigentlichen Start auf der Leinwand laufen.

Klassiker und Previews im Angebot

Das Kinofest verbinde die gesamte Vielfalt der deutschen Kinolandschaft: Häuser im ländlichen Raum und in den Städten beteiligen sich gleichermaßen, erklärten die Veranstalter zu dem bundesweiten Angebot. «Das Spektrum reicht von kleinen Lichtspielhäusern und Filmkunsttheatern über mittelständische Kinos bis hin zu großen Multiplexen.»

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In Hessen sind Kinos aus den großen Städten wie Frankfurt, Wiesbaden, Fulda, Gießen und Darmstadt dabei, aber beispielsweise auch aus Fritzlar, Nidda, Büdingen, Limburg, Langen und Hofheim.

Kulturminister Gremmels verteilt Popcorn in Kassel

Am Sonntag um 17.00 Uhr wird Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD) persönlich im Filmpalast Kassel zu Gast sein, wie die Veranstalter erklärten. Dort werde er Popcorn an das Publikum verteilen und im Anschluss «Die Odyssee» von Christopher Nolan auf der großen Leinwand sehen. Politischer Pate des Kinofests in Hessen ist Ministerpräsident Boris Rhein (CDU).

Laut den Angaben der Veranstalter beteiligen sich bundesweit Hunderte Häuser an dem Aktionswochenende. Organisiert wird es von den Branchenverbänden HDF Kino und AllScreens in Zusammenarbeit mit weiteren Verbänden. Im vergangenen Jahr kamen den Angaben zufolge 1,65 Millionen Besucherinnen und Besucher an den beiden Tagen in die teilnehmenden Kinos in Deutschland.

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