Am Wochenende wird es im Südwesten winterlich
Nach Sturm und Regen wird es in Baden-Württemberg am Wochenende ruhiger. Doch in der Nacht zum Sonntag drohen Frost und Glätte - worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem stürmischen und nassen Ende der Arbeitswoche beruhigt sich das Wetter in Baden-Württemberg am Wochenende. Der Tag bringt vor allem im Norden des Landes trockenere Abschnitte und mehr Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Süden, vom Schwarzwald über die Schwäbische Alb bis zum Allgäu, sind zunächst noch Regenschauer möglich. Richtung Abend werde es trockener, sagte ein DWD-Meteorologe.
Die Temperaturen erreichen nach Angaben des DWD zwischen 4 Grad auf der Alb und 9 Grad am Oberrhein und am Bodensee. In der Nacht zum Sonntag kann es verbreitet frostig werden. Bei Temperaturen von bis zu minus 4 Grad besteht gebietsweise Glättegefahr durch gefrierende Nässe. Ausnahmen seien die Bodensee-Region und das Breisgau, sagte der Wetter-Experte. Zudem können sich Nebelfelder bilden, die örtlich die Sicht stark einschränken.
Schneeregen und glatte Straßen
Der Sonntag beginnt vielerorts trüb mit Nebel oder Hochnebel. Im Norden des Landes und auf der Ostalb zeigt sich dagegen häufiger die Sonne. Am Nachmittag ziehen im Schwarzwald, am Bodensee und in Oberschwaben Regenwolken auf. Auf der Schwäbischen Alb gebe es Schneeregen, es könnte auch für kurze Zeit weiß bleiben. Aber der Schnee werde sich vermutlich nicht halten.
Auch am Montag könnte es Richtung Allgäu laut DWD weiß werden. Montagmorgen sei mit Eisglätte zu rechnen, und das im ganzen Land, sagte der Meteorologe. Im Berufsverkehr sei Vorsicht geboten. Ansonsten dürfe sich der Norden Baden-Württembergs über leichte Bewölkung und etwas Sonne freuen. Am Bodensee und im Schwarzwald soll es bewölkt und regnerisch bleiben.