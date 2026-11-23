Amateurfußball: Spieler würgt und schlägt Ordner
Nach dem Abpfiff eines Amateurspiels in Hohenstein-Born greift ein Spieler einen 17-jährigen Ordner an. Nun ermittelt die Kripo gegen ihn.
Hohenstein (dpa/lhe) - Bei einem Amateur-Fußballspiel im Rheingau-Taunus-Kreis ist ein jugendlicher Ordner von einem Spieler gewürgt und ins Gesicht geschlagen worden. Der 17-Jährige sei dadurch leicht verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden mit. Nachdem der Schiedsrichter am Sonntagnachmittag die Partie in Hohenstein-Born abgepfiffen hatte, war der Ordner von dem 27 Jahre alten Spieler der Gastmannschaft angegriffen worden. Das Motiv ist der Polizei bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.