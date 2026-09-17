Amphetamin und mehr - mutmaßlicher Drogenhändler in U-Haft
In einer Wohnung entdeckt die Polizei mehr als ein Kilogramm Amphetamin und zahlreiche Ecstasy-Tabletten. Was die Ermittler dem 32-Jährigen jetzt vorwerfen.
Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist von der Polizei festgenommen und anschließend in Untersuchungshaft gebracht worden.
Die Beamten fanden am Dienstag in der Wohnung des Mannes in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) unter anderem über ein Kilogramm Amphetamin, Hunderte Ecstasy-Tabletten und weitere Designerdrogen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.
Zudem fanden sie Utensilien, die auf einen gewerbsmäßigen Drogenhandel hindeuten. Der 32 Jahre alte Verdächtige war bereits polizeibekannt. Am Mittwoch kam er in Untersuchungshaft.