Drogenfund

Amphetamin und mehr - mutmaßlicher Drogenhändler in U-Haft

In einer Wohnung entdeckt die Polizei mehr als ein Kilogramm Amphetamin und zahlreiche Ecstasy-Tabletten. Was die Ermittler dem 32-Jährigen jetzt vorwerfen.

Der Mann befindet sich wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Der Mann befindet sich wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist von der Polizei festgenommen und anschließend in Untersuchungshaft gebracht worden.

Die Beamten fanden am Dienstag in der Wohnung des Mannes in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) unter anderem über ein Kilogramm Amphetamin, Hunderte Ecstasy-Tabletten und weitere Designerdrogen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Zudem fanden sie Utensilien, die auf einen gewerbsmäßigen Drogenhandel hindeuten. Der 32 Jahre alte Verdächtige war bereits polizeibekannt. Am Mittwoch kam er in Untersuchungshaft.

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