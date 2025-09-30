Kriminalität

Mutmaßlicher Dealer in Haft

Streifenbeamte sehen in Mannheim zwei Streitende. Sie gehen dazwischen. Und finden Drogen.

In der Bauchtasche eines mutmaßlichen Dealers hat die Polizei Ecstasy-Pillen gefunden. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
