Amphibien auf dem Weg zu Gewässern: Appell an Autofahrer

Die wechselwarmen Tiere kehren zu den Gewässern zurück, in denen sie selbst zur Welt gekommen sind - meist auf direktem Weg. Zäune am Straßenrand sollen sie auf ihrer Wanderung vor dem Überfahren retten. Ebenerdig werden Eimer in der Erde vergraben. Bei dem Versuch, den Zaun zu umgehen, fallen die Tiere in die Behälter. Die gesammelten Amphibien können dann sicher auf die andere Straßenseite gebracht werden.