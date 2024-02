Erste Krötenwanderungen in Südhessen

Wetzlar (dpa/lhe) - Wegen der zunehmend milden und feuchten Nächte in Hessen begeben sich immer mehr Kröten, Frösche und Molche auf Wanderung in ihre Laichgewässer. Tierschützer hätten daher die ersten Zäune an Straßen in Südhessen installiert, damit die Tiere nicht beim Überqueren der Straße totgefahren werden, teilte der Sprecher des hessischen Nabu, Berthold Langenhorst, mit. An den Zäunen fallen die Amphibien dann in Eimer, sodass sie später von Tierschützern sicher auf die andere Straßenseite gebracht werden können.