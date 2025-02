Angeklagter in Mannheimer Marktplatz-Prozess äußert sich

Stuttgart/Mannheim (dpa/lsw) - Der Angeklagte im Verfahren zur tödlichen Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz will sich am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Stuttgart zur Person äußern. Er werde sich persönlich einlassen und nicht seine Anwälte für sich sprechen lassen, sagte sein Verteidiger Axel Küster. Zur Sache, also zur Tat und den Vorwürfen, will er sich demnach nicht äußern. Sulaiman A. ist unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt.